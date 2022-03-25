Даты священного месяца Рамадан и Ораза айт назвали в ДУМК

В этом году месяц Рамазан начнётся 2 апреля и закончится 2 мая, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Пост продлится 30 дней. 2 мая начнётся Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения, передает informburo.kz

Наиб муфтий, заведующий отделом шариата и фетв Сансызбай Курбанулы сообщил, что решение приняли по согласованию с Духовным управлением мусульман Узбекистана и Кыргызстана.

«Через несколько дней начнётся священный месяц Рамазан. Рамазан – особый месяц для мусульманской уммы. Пусть Всевышний дарует нам возможность встретить месяц, полный милости, прощения и награды! Я призываю вас проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце», – сказал верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

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