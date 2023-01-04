Даурен Абаев освобожден от должности министра культуры и спорта, передает Tengrinews.kz.

«Указом Главы государства Абаев Даурен Аскербекович освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006).

С 2001 по 2003 год — референт, атташе, третий секретарь министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2003 год — третий секретарь посольства Республики Казахстан в Азербайджане.

С 2003 по 2007 год — второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах.

2007 год — начальник отдела пресс-службы министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2007 по 2009 год — эксперт, консультант президента Республики Казахстан, заместитель пресс-секретаря президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2011 год — государственный инспектор Администрации Президента.

С 2011 года — пресс-секретарь, советник президента.

С 2016 по 2019 год — министр информации и коммуникаций.

С 2019 по 2020 год — министр информации и общественного развития.

С 2020 по 2022 год — первый заместитель руководителя Администрации Президента.

С 11 января 2022 года работал министром культуры и спорта.