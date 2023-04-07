Давка и ругань. Психологи объяснили поведение казахстанцев в очереди за бесплатной едой

После празднования Наурыза в сети несколько дней «вирусились» видеролики, на которых казахстанцы толпой окружали казаны с бесплатным пловом и, расталкивая друг друга, протягивали свою тарелку. Люди ругались между собой, в это же время терпение лопалось и у тех, кто накладывал еду. История повторилась через некоторое время — после того как начался священный месяц Рамадан (Рамазан). В одном из видеороликов, снятом во время бесплатного ужина (ауыз ашар) для всех желающих, кто держит пост, люди толпой налетели на столы. Не читая молитву, они начали есть и спешно складывать еду в пакеты и сумки.

Мнения в комментариях под этими видеороликами разделились. Одни считают, что это банальная невоспитанность населения. Другие полагают, что люди ведут себя так из-за подорожания продуктов. Третьи и вовсе сравнивают поведение казахстанцев с видеороликами из Африки, где голодающие выстраиваются в очередь за едой и никто ни с кем не дерется. Корреспондент Tengrinews.kz попытался разобраться в первопричинах такого поведения наших граждан и обратился за комментарием к психологам Галине Каздаевой и Жаннат Галимовой.

Семейный терапевт Галина Каздаева напомнила, что такое поведение людей можно наблюдать не только во время бесплатной раздачи еды, но и в отелях — когда отдыхающие забирают из номера все, что только можно и нельзя брать.

«Видео снимались не в каких-то заброшенных или отдаленных регионах Казахстана, а в самых крупных городах. И даже не во время последствий стихийных бедствий, катастроф, эпидемии, войны или голода. Но создается впечатление, что действие происходило на необитаемом острове или где-то высоко в горах и люди уже обезумели от голода и переживаний за голодных детей и нагребают еду в пакеты. Это просто какое-то безумие.

Также вспоминаются истории, когда люди едут отдыхать в отели с all inclusive, накапливают за время отдыха пиво, орешки, конфеты и пытаются вывозить полные чемоданы, прихватив, кроме еды, еще и все баночки с шампунем и кремом, не забыв про халаты с полотенцами», — рассуждает психолог.

«Можно, конечно, сослаться на то, что у нас у многих все же есть опыт 90-х, когда были сложности и с продуктами, и с товарами первой необходимости, и те дети сейчас повторяют сценарии своих родителей, когда приходилось искать еду и, простояв огромные очереди, брать максимально возможное количество. Но ведь сейчас уже минимум лет 25 у нас есть абсолютно все в свободном доступе. А люди кидаются на бесплатную еду, как дикие.

Если смотреть масштабно и опираться на Теорию систем, то такое поведение народа просто отображает то, что происходило на более высоких уровнях в стране. Согласно этой теории, в системе на всех уровнях работают одни и те же законы и функционирует все одинаково. То есть любая маленькая часть системы вполне отображает глобальные тенденции всей системы. И радует то, что сейчас государством проводится много работы по возвращению в бюджет награбленного и полученного незаконно ранее многими представителями на управляющих позициях.

Но не буду все сваливать на верхи, ведь каждый из нас тоже вкладывает в свою страну то, что может. И начинается это в семье. Нет смысла воспитывать детей на словах. Они ведь все равно будут копировать действия авторитетных взрослых. И если родители тащат еду огромными сумками с мест, не думая о том, что есть ведь и другие люди, которые пришли тоже поесть, но не успели сесть за стол, то и дети будут делать точно так же. Воровать, тащить все из разбитых магазинов, как это было во время январских событий прошлого года», — объясняет специалист.

Первопричиной такого поведения толпы психолог назвала низкую социальную ответственность.

«В основе такого поведения лежат одни и те же причины. Это низкая социальная ответственность, за которой прячется детская психологическая незрелость. Человек, который отвечает за свою жизнь, за свое здоровье, финансы и действия, никогда не будет опускаться до животных инстинктов. И не будет обвинять начальство, врачей, работников ЦОНа и государство в целом за то, что денег выделяется мало, потому что «разворовали всю страну», при этом делая то же самое, попав на бесплатное угощение к празднику или ауыз ашар в мечети.

У психологически взрослого человека работает такое понятие, как «достаточно». При незрелой психике люди будут вести себя, как маленькие дети. Забирать игрушку, если она им нравится. Набивать карманы конфетами. Но при правильном воспитании и примере взрослых даже дети не устраивают драки из-за еды и игрушек, если они обучены правилам социального взаимодействия. И то, что мы наблюдали на этих видео, к сожалению, показывает уровень развития какой-то части населения нашей страны. И это делается не из состояния бедности и жесткой нехватки денег или продуктов», — резюмировала Галина Каздаева. Психолог Жаннат Галимова также поделилась мнением касательно поведения казахстанцев во время раздачи бесплатной еды. «Для нашего народа тема еды и голода имеет особый смысл, так как в трансгенерационном подходе в психологии есть такое понятие, как «многопоколенческие травмы». Одна из них — это тема голода. Люди коллективно и неосознанно поддаются инстинктам — «стратегии выживания», при том что опасное время прошло и сейчас все есть в достатке и даже в избытке, но стратегии поведения остаются актуальными. В истории нашей народности есть воспоминания о голодоморе, когда каждый человек стремился к выживанию. Эти воспоминания встроены в генетической и психоэмоциональной памяти людей. А в присутствии большого количества людей включается коллективное бессознательное. Где толпа сильнее индивида и его личностных потребностей. Возможно, это и является причиной данного поведения», — добавила специалист

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