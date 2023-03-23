Давку и скандалы вокруг бесплатного плова обсуждают казахстанцы

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В социальных сетях появились видео со скандалами и толпами за бесплатным пловом в честь празднования Наурыза, передает Tengri Life.
22 марта в честь национального праздника Наурыз во многих городах Казахстана бесплатно раздавали плов, наурыз-коже и баурсаки.
В некоторых местах образовались огромные очереди за угощением. Не обошлось без скандалов и ругани.
Организаторы раздавали плов в одноразовой посуде, но некоторые набирали горячее блюдо в пакеты и уходили.
Большинство пользователей сети были поражены поведением гостей, пришедших на празднование.
«Как же стыдно, люди будто с голодного края пришли», — писали некоторые.
«Есть же концерты, спортивные состязания, разве люди приходят на праздник, чтобы поесть?» — недоумевает пользователь сети.
Судя по кадрам, у казана с горячей едой образовывалась давка. Организаторы не успевали накладывать угощение гостям.