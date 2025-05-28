Легализовать платную тонировку передних боковых стёкол автотранспорта предложил депутат мажилиса Олжас Куспеков.

Во время депутатского запроса заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину он предложил разработать механизм легализации платной тонировки передних боковых стёкол автомобилей. Это будет возможно при условии светопропускания не менее 70%.

Он также считает, что необходимо создать специальный целевой фонд развития инфраструктуры, в который будут поступать средства от платной тонировки.

«По официальным данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано 6,1 млн транспортных средств, из которых 86,5% – легковые. Даже при охвате 5% автопарка и средней стоимости разрешения 50 МРП (196 тысяч тенге), объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год. Эти средства могут быть целенаправленно использованы на восстановление и развитие инфраструктуры – ремонт и содержание автомобильных дорог. Стоит отметить, что согласно техрегламенту ТС «О безопасности транспортных средств допускается использование тонировки на передних боковых стеклах при условии светопропускания не менее 70%. Эти требования необходимо положить в основу национального подхода к легализации тонировки. Международный опыт также подтверждает эффективность легализованной платной тонировки», — зачитал запрос депутат мажилиса Олжас Куспеков.

В Кыргызстане, в 2024 году в бюджет поступило более 4 миллиардов тенге от выдачи разрешений на тонировку.

«Просим правительство РК поручить уполномоченным органам разработать механизм легализации платной тонировки передних боковых стёкол автомобилей при условии светопропускания не менее 70%. С оформлением разрешения поступлений соответствующих сборов в бюджет. Предусмотреть создание специального фонда, в который будут поступать деньги, собранные за платную тонировку с обеспечением прозрачности их использования. Обеспечить контроль за соблюдением параметров светопропускания через процедуры техосмотра и иные регулирующие механизмы. Рассмотреть возможность введения дифференцированного тарифа на разрешение тонировки «Эконом», «Бизнес» и «Премиум». Обеспечивать контроль за соблюдением параметров светопропускания будут с помощью технического осмотра и других механизмов», — предложил депутат.

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