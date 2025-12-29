Министр финансов Казахстана Мади Такиев прокомментировал рост цен на товары и признался, что сам ощущает подорожание.
По словам главы ведомства, он регулярно посещает магазины и рынки, поэтому рост цен на продукты питания заметил лично.
«Как гражданин, я почувствовал подорожание продуктов. Мы ведь все ходим и на базар, и в магазины. Даже с детьми пошли — они говорят: “Что-то подорожало”. Twix, например, покупали», — отметил министр в кулуарах мажилиса.
Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что в этом году планирует потратить на новогодний стол около 100–120 тысяч тенге. По его словам, продукты для праздничного ужина семья приобретает на базаре, не забывая торговаться.
