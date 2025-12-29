Министр финансов Казахстана Мади Такиев прокомментировал рост цен на товары и признался, что сам ощущает подорожание.

По словам главы ведомства, он регулярно посещает магазины и рынки, поэтому рост цен на продукты питания заметил лично.

«Как гражданин, я почувствовал подорожание продуктов. Мы ведь все ходим и на базар, и в магазины. Даже с детьми пошли — они говорят: “Что-то подорожало”. Twix, например, покупали», — отметил министр в кулуарах мажилиса.

Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что в этом году планирует потратить на новогодний стол около 100–120 тысяч тенге. По его словам, продукты для праздничного ужина семья приобретает на базаре, не забывая торговаться.

Почему пенсии выросли лишь на 10%: объяснение Минфина Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал вопрос повышения пенсий и социальных пособий, сообщает корреспондент Zakon.kz. Журналисты...

Огонь вспыхнул среди ночи: пожар в микрорайоне "Аэропорт" Костаная В микрорайоне Аэропорт города Костанай произошёл пожар в металлическом строительном вагончике. Об этом сообщает пресс-служба...