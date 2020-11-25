«Даже до 9 часов нет посетителей, люди бояться штрафов» — рейды мониторинговых групп продолжаются

Нарушений уже нет. В Костанае продолжаются рейды мониторинговых групп. И почти в каждом заведении предприниматели указывают, что посетителей уже давно нет. Люди просто боятся штрафов и вообще не приходят, даже в разрешенное время. А владельца придорожного кафе не спасает даже разрешение работать круглосуточно на вынос, передает alau.kz

Мониторинговые группы продолжают ежедневно обходить объекты бизнеса и проверять, как соблюдаются установленные карантинные ограничения. К примеру, здесь была открыта входная дверь после 9 часов вечера.

Женщины ответили, что не работают сейчас в принципе. Людей нет, звонков на доставку тоже. Об ограничениях знают и соблюдают. Беседа была разъяснительного характера, и с них просто взяли объяснительную. В другом заведении ситуация в точности повторилась. Исполняющая обязанности директора указала, что сейчас они проводят уборку помещения. Нарушать не в их интересах, ведь штраф за это баснословный. Да и к тому же людей все равно нет.

«Нет людей. Как нам выжить в этой ситуации скажите на милость? Людей настолько напугали, что даже до 9 без посетителей. Раньше мне кажется хуже было, но в первую волну мы хоть работали, а сейчас вообще боятся люди, не заходят, не сидят. Мы уже не знаем, кого бы посадить до 9, чтобы хоть немножко наработать. Три доставки за весь день», — указали в одном из общепитов.

А в придорожном кафе остался всего один сотрудник. Он сейчас и администратор, и повар, и охранник и даже кочегар. Других работников просто нет смысла выводить.

«Вот видите сегодняшнее число вообще ни одного человека не было. От кого мне закрываться? Никто не останавливается даже. Они все боятся. Водители заходят: «У вас можно кушать?». Нет. Все уходят. Как работать?», — интересовался работник придорожного кафе.

Придорожный сервис может работать круглосуточно, но с условием — только на вынос, либо доставка. Правда, это не спасает.

В итоге за несколько часов работы мониторинговой группы по городу нарушений выявлено не было. Специалисты указывают, что это связано не только со штрафами, но и с ростом ответственности самих жителей.

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