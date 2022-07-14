Даже дорога к Акорде выглядит как лоскутное одеяло — Токаев о качестве трасс

avesta-news.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о качестве дорог в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На расширенном заседании правительства Президент остановился на проблемах в области дорожной инфраструктуры.
«В этом году будет отремонтировано более 11 тысяч километров дорог. На это было выделено более 600 миллиардов тенге. Не затягивайте с ремонтом. Необходимо строго контролировать ход реализации проектов.
Особое внимание следует уделить качеству дороги. Ни для кого не секрет, что дороги в стране плохие, а в дорожно-строительной отрасли процветает коррупция. Даже дорога, ведущая к Акорде, не говоря уже о других местах, выглядит как лоскутное одеяло», — сказал Токаев.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: