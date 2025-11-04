Аким Костаная Марат Жундубаев заявил, что город будет жёстко пресекать самовольное строительство «входных групп»» с выходом на муниципальную землю. По его словам, один из предпринимателей начал работы без согласования и с захватом городской территории — дело уже рассматривается в судах.

«Человек без нашего согласия начал строительство входной группы с захватом земли. Городской суд мы выиграли, сейчас — областной… Предупреждаю предпринимателей: когда строите лестничные марши и т. д., нужно учитывать, что есть городская земля. Сантиметр, два сантиметра — это уже самозахват. За эти два сантиметра будете вынуждены полностью разобрать свою входную группу», — подчеркнул аким.

По словам Жундубаева, акимат будет действовать строго в рамках закона: «Будем штрафовать, наказывать, вывозить и демонтировать — на законных основаниях. Такого вообще не должно быть».

Что важно знать предпринимателям

Любые элементы входной группы (крыльцо, пандус, навес, лестничные марши) нельзя выводить за границы своего участка на муниципальную землю.

Работы допускаются только после получения разрешительной документации и точного определения границ участка.

Нарушения влекут штрафы и обязательный демонтаж за счёт собственника.

В акимате призвали заранее согласовывать проекты с профильными службами и проводить геодезическую привязку, чтобы избежать судебных споров и лишних расходов.

