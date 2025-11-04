Аким Костаная Марат Жундубаев заявил, что город будет жёстко пресекать самовольное строительство «входных групп»» с выходом на муниципальную землю. По его словам, один из предпринимателей начал работы без согласования и с захватом городской территории — дело уже рассматривается в судах.
«Человек без нашего согласия начал строительство входной группы с захватом земли. Городской суд мы выиграли, сейчас — областной… Предупреждаю предпринимателей: когда строите лестничные марши и т. д., нужно учитывать, что есть городская земля. Сантиметр, два сантиметра — это уже самозахват. За эти два сантиметра будете вынуждены полностью разобрать свою входную группу», — подчеркнул аким.
По словам Жундубаева, акимат будет действовать строго в рамках закона: «Будем штрафовать, наказывать, вывозить и демонтировать — на законных основаниях. Такого вообще не должно быть».
Что важно знать предпринимателям
- Любые элементы входной группы (крыльцо, пандус, навес, лестничные марши) нельзя выводить за границы своего участка на муниципальную землю.
- Работы допускаются только после получения разрешительной документации и точного определения границ участка.
- Нарушения влекут штрафы и обязательный демонтаж за счёт собственника.
В акимате призвали заранее согласовывать проекты с профильными службами и проводить геодезическую привязку, чтобы избежать судебных споров и лишних расходов.
