Даже сёла обросли продлёнками и курсами, где дают недополученные знания — депутат

Депутат мажилиса Ирина Смирнова усомнилась в качестве и подходах существующего института повышения квалификации педагогов. В своём запросе на имя премьер-министра она отметила, что многое из того, что происходит в нынешнее время в образовании, в формировании квалифицированного педагога, вызывает недоумение и даже протест, передает informburo.kz

По словам депутата, собственно педагогическое образование, от назначения ректора, администрации вузов, составов советов директоров до содержания программ, не соответствующих действительности, требует изменения в соответствии с современными подходами и лучшим мировым опытом. Вопросы повышения квалификации педагогов тоже не сходят с повестки дня. Отсутствие конкуренции на поле повышения квалификации педагогов, противодействие ваучерной системе, когда педагог повышал бы свою квалификацию там, где сам считает нужным и важным, Ирина Смирнова назвала одними из причин низкого качества преподавания.

«За более чем 10 лет практически монопольной деятельности в области повышения квалификации педагогов института «Орлеу» и Центра педмастерства НИШ качество знаний школьников не только не повысилось, а демонстрирует устойчивый крен к снижению. Школы уже не только в городах, но и сёлах обросли продлёнками и курсами, где детям дают недополученные в школе знания. Это ведёт к экстенсивности процесса обучения, увеличению времени нахождения ребёнка в помещении, сидя за партой, уменьшению свободного времени, к снижению и даже угрозе его здоровью. Таким образом, пришло время усомниться в качестве и подходах в целом существующего института повышения квалификации педагогов», – сказала Ирина Смирнова.

Она добавила, что аттестация учителей в нынешнем её виде из возможности лучшего образования для учеников после её прохождения педагогом стала тормозом, не давая верного направления в качестве образования воспитанников.