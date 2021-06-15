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  3. ДЧС Костанайской области распространил сообщение с предупреждением о 38-градусной жаре 

ДЧС Костанайской области распространил сообщение с предупреждением о 38-градусной жаре 

Днем в Костанайской области ожидается сильная жара.

ДЧС распространил сообщение с предупреждением о 38-градусной жаре.

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае ночью ожидается температура +21 градус, утром +22.

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