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ДЧС обратился к жителям Костанайской области

Фотография для новости ДЧС предупредило жителей Костанайской области

Фото взято с сайта zhardem.kz

Информацию с предупреждением распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

«Сообщаем вам, что 26 марта в 12:00 на территории области запланировано увеличение сброса воды с Каратомарского и Желкуарского водохранилищ. Увеличение сброса воды уменьшает толщину ледового покрова, что может создать опасные условия для рыбаков. Поэтому убедительно обращаемся к вам с просьбой воздержаться от рыбной ловли на данных водоемах, ограничить выход на лед.
Важно соблюдать осторожность и следовать данным рекомендациям!», — говорится в сообщении.

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