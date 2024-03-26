ДЧС обратился к жителям Костанайской области

Фото взято с сайта zhardem.kz
Информацию с предупреждением распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
«Сообщаем вам, что 26 марта в 12:00 на территории области запланировано увеличение сброса воды с Каратомарского и Желкуарского водохранилищ. Увеличение сброса воды уменьшает толщину ледового покрова, что может создать опасные условия для рыбаков. Поэтому убедительно обращаемся к вам с просьбой воздержаться от рыбной ловли на данных водоемах, ограничить выход на лед.
Важно соблюдать осторожность и следовать данным рекомендациям!», — говорится в сообщении.
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