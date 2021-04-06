ДЧС предупреждает! Дождь и подъём уровня воды в реках ожидается в Костанайской области

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ДЧС Костанайской области распространил штормовое предупреждение. 6 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на юго-восточный, местами 15-20 м/с.
С 6 по 8 апреля 2021 года на территории Костанайской области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровней воды в реках.
По области во второй половине дня местами дождь. Местами туман, гололед. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -3-8 мороза, местами 0 градусов, днем +2+7, на юге области +12+17 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -4-6 градусов, днем +3+5.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области