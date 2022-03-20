ДЧС предупреждает об ухудшении погоды в Костанае и области

Днем 21 марта на большей части Костанайской области ожидается снег.

Ночью на севере области, днем на большей части низовая метель. На севере области туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем на юге области порывы 23-28 м/с.

В Костанае 21 марта ожидается низовая метель, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с .

ДЧС Костанайской области предупреждает граждан об опасной ситуации на дорогах и рекомендует, по возможности, воздержаться от дальних поездок на автотранспорте.

В условиях неблагоприятных погодных явлениях необходимо соблюдать меры предосторожности!

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