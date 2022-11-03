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ДЧС предупреждает жителей Костанайской области

Фото МЧС РК

Информацию с предупреждением распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

Днем 3 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег.

Ночью на западе, юге, днем на большей части области гололед.

На севере, востоке области туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанае днем 3 ноября ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

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