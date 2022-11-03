ДЧС предупреждает жителей Костанайской области

Фото МЧС РК
Информацию с предупреждением распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
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Днем 3 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег.
Ночью на западе, юге, днем на большей части области гололед.
На севере, востоке области туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
В Костанае днем 3 ноября ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.
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