ДЧС распространило сообщение для жителей Костанайской области

Пресс-служба ДЧС Костанайской области распространила сообщение для жителей региона.

В связи с предстоящими праздниками ДЧС Костанайской области обращает особое внимание граждан на соблюдение требований пожарной безопасности. Соблюдение некоторых мер предосторожности позволит избежать трагедий, сохранить нажитое годами имущество.

«В период отопительного сезона причиной возгораний являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, а в особенности печного отопления, которое зачастую эксплуатируется с трещинами в дымоходах, без разделок до сгораемых конструкций стен, перегородок и перекрытий, а также без предтопочных листов. Оставленные над печами для просушки домашние вещи и другие сгораемые материалы также приводят к огненным трагедиям», — говорится в сообщении.

Много пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, неисправного электрооборудования, самодельных электроустановок и перегрузки электросети. Самый распространенный электрический виновник – электрообогреватель: выгорит всего несколько метров в помещении, а последствия самые страшные – гибель людей.

«Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Следует не забывать также и некоторые правила эксплуатации бытовых электрических приборов и установок», — напомнили в департаменте.

Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными розетками; пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; применять нестандартные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; оставлять без присмотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.

«Помните! Нарушение правил пожарной безопасности в быту, небрежность в обращении с огнем может привести к большой беде!», — говорится в обращении ДЧС.

ДЧС Костанайской области

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