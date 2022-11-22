Дед Мороз начал принимать письма детишек

Почта казахстанского Деда Мороза начала свою работу с 20 ноября, сообщает zakon.kz.

Как говорится в паблике vastane.kz, письма от детей и родителей принимаются через сайт dedushka-moroz.kz или через аккаунт почтовой службы @dedushka_moroz.kz.

Все письма принимаются абсолютно бесплатно.

В этом году Аяз Ата прочитает каждое письмо и поздравит каждого ребенка, написавшего письмо, во время прямых эфиров на страницах Instagram @dedushka_moroz.kz и TikTok.

Судя по комментариям, от этой идеи в восторге и дети, и взрослые. Всем уже хочется праздника и хорошего настроения.

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