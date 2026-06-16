Дедушка пытался спасти внука: поиски на Тоболе завершились трагически





Поисково-спасательные работы на реке Тобол в Костанайской области завершены. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

Напомним, 14 июня вблизи села Алтын Дала Костанайского района, в месте, запрещённом для купания, утонули два человека, один из которых — ребёнок 2020 года рождения.

По предварительным данным, семья отдыхала на берегу реки. Во время игры у воды ребёнок оказался в зоне сильного течения. Дедушка попытался спасти внука, однако течение унесло их обоих.

16 июня в ходе поисково-спасательных работ сотрудн

ики оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области обнаружили и извлекли из воды тело ребёнка. Оно находилось примерно в 1,5 километра ниже по течению от места происшествия.

Позже при участии спасателей и волонтёров было найдено тело мужчины 1967 года рождения. Его обнаружили примерно в пяти километрах ниже по течению реки.

В поисках были задействованы сотрудники ДЧС, полиции, бригада скорой медицинской помощи, представители местных исполнительных органов, волонтёрские поисковые отряды «10 регион», «Барс», «ДОС», а также местные жители.

Поисково-спасательные работы завершены.

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