Проект соответствующего приказа подготовило министерство транспорта. Как рассказали редакции Kolesa.kz представители ведомства, после принятия документа пользователи не будут платить за проезд по участкам дорог, где идёт средний ремонт, на весь период его проведения.

К примеру, если общая протяжённость платного участка составляет 100 км, а на 10 км ведутся дорожные работы или имеются дефекты, плату с водителей станут брать только за оставшиеся 90 км.

Как будут выставляться счета на оплату проезда по дефектным дорогам, а главное, как будут высчитывать протяжённость участков, на которых покрытие пришло в негодность, ведь одиночные ямы, пятна колейности или шелушения, появившиеся из-за нерадивости подрядчиков, могут быть разбросаны на большом расстоянии друг от друга, в министерстве не уточнили.

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