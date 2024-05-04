Дефицит газа на заправках Костанайской области

В конце апреля на заправках Костанайской области вновь исчез газ. Где-то его не было вовсе, а где-то его отпускали только по талонам. В управлении энергетики и ЖКХ региона не отрицают, что дефицит наблюдался, но сейчас, говорят в ведомстве, проблемы уже нет. И возникла ситуация из-за сложностей в отгрузке. Обычно в регион газ идет из Атырауского нефтеперерабатывающего завода и из Актобемунайгаз. Но в апреле поставка шла только от одного.

«Из-за чего это сложилось? Мы брали только с одного Атырауского. Мы выходили на Атырауский НПЗ. Они говорили, что очень перегружены они не только нашу область обеспечивают, но и ряд других. У них заявок вышло сверх нормы. Они начали свой газ

отпускать понемногу, но, чтобы всем дать. У них там заявка падает 1000 тонн условно за сутки дать. Они дают 500 тонн, чтобы всем успеть», — Даурен Аскаров, руководитель Управления энергетики и ЖКХ Костанайской области.

По официальным данным сейчас на всех костанайских заправках находится 395 тонн газа и это при суточной потребности в 158 тонн. Вчера пришло 216 тонн. В пути еще почти 1, 5 тыс. тонн. На базе сжиженного газа в Костанае тоже признают, что у них есть перебои с поставками. Отпускали порой лишь по талоном, потому что уже взяли на себя обязательства перед покупателями. Но и сейчас они также ждут поставку, как и все остальные заправки.

последние два вагона нам были отпущены 24 апреля, которые сейчас в течении 5-6 дней благополучно дошли и разгружены на базе. сегодня мы обеспечим АГЗ топливом, но думаю что в выходные также будут перебои, потому что остальные 400 тонн до сих пор не отгружены с завода плюс нужно учитывать от 4-5 дней в пути», — Балжан Аманжолова, директор ТОО «База сниженного газа».

При этом даже в управлении энергетики и ЖКХ не смогли заверить, что ситуация с дефицитом природного газа на автозаправках не повторится. Обычно его нехватка идет весной и осенью, в посевную и уборочную кампании. При этом делать запас газовые станции тоже не могут, ведь они оплачивают свои объемы заранее, а свободные деньги есть не всегда.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.