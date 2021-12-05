Дефицит электроэнергии — предпосылки к строительству АЭС в Казахстане

В 2021 году страны-импортеры и экспортеры энергоресурсов активно реализуют собственные планы по развитию атомной энергетики. В июне этого года Беларусь ввела в эксплуатацию один из двух блоков первой в стране АЭС, а Турция планирует завершить строительство станции уже через два года, передает zakon.kz

Страны, которые сегодня развивают и поддерживают атомную энергетику, можно поделить на три категории: первые — те, кто давно построил и эксплуатирует свои реакторы, вторые – увеличивают атомную генерацию, третьи – новички, которые впервые строят АЭС.

К первым относятся страны, обладающие технологиями строительства реакторов для АЭС. Это США, Франция, Китай, Япония, Россия, Южная Корея, Канада. Именно в таком порядке они расположены в списке мировых лидеров по атомной генерации, где мощности США составляют 95,5 ГВт, а Канады – 13,6 ГВт.

По итогам 2020 года, по данным МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике), всего в мире функционирует 441 действующий реактор (394,5 ГВт), генерирующий 10,5% от всей электроэнергии в мире.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, когда страны вводили моратории на строительство новых АЭС и проверяли безопасность действующих энергоблоков, мир снова стал планировать проекты по строительству АЭС. По информации агентства, страны, которые мы отнесли ко второй и третьей категории, сейчас строят 56 новых реакторов общей мощностью 57,4 ГВт.

Большая часть из них придется на Китай — почти 17,3 ГВт. Это немногим меньше располагаемой мощности всех электростанций Казахстана (около 20 тыс. МВт). Южная Корея и Индия не отстают и строят у себя станции на 5,4 и 5,2 ГВт, соответственно.

Однако недавно Китай обновил свои планы и собирается почти в девять раз увеличить мощности новой атомной генерации. Как сообщает Bloomberg, Пекин намерен в следующие 15 лет построить 150 реакторов и собирается подвинуть США с места лидера в атомной генерации.

Инвестировав около $440 млрд, Китай собирается ввести почти 150 ГВт атомной мощности и довести ее до 200 ГВт к 2035 году. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией более десятка городов размером с Пекин. Такие планы китайских властей объясняются тем, что КНР взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2060 году, а сделать это только с помощью ВИЭ невозможно.

Среди «новичков» в атомной энергетике Турция, Беларусь, Бангладеш, Египет и ОАЭ. Особенно активно форсируют проекты первые две. В турецкой провинции Мерсин строится четырехблочная АЭС «Аккую» мощностью 4,8 тыс. МВт, первый блок которой планируется запустить в 2023 году, остальные — к концу 2026 года.

В ноябре этого года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах страны построить еще две АЭС. Ожидается, что только одна «Аккую» будет обеспечивать 10% спроса на электроэнергию в Турецкой Республике. Кстати, в упомянутых странах строит станции именно Росатом.

Беларусь ведет строительство двухблочной АЭС мощностью 2,4 тыс. МВт рядом с городом Островец, ее первый блок введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, второй — в 2022-м. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже заявил о необходимости построить в стране еще одну АЭС, чтобы снизить зависимость от импорта энергоресурсов.

В Казахстане такую возможность пока только рассматривают. В ноябре этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти могут прийти к такому решению, так как республика уже ощущает первые признаки дефицита электроэнергии.

«Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции», — отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Если такое случится, то это будет первая АЭС в Центральной Азии. Появление атомной электростанции в Казахстане обсуждалось не раз, так как страна обладает крепкой базой для развития атомной энергетики. Во-первых, РК является крупнейшим в мире производителем урана: в 2020 году – 19,5 тыс. тонн.

Во-вторых, страна обладает всеми технологиями и возможностями для создания ядерного топлива (обогащение происходит в России). Так, национальная атомная компания «Казатомпром» в 2021 году стала компанией дореакторного полного цикла после запуска завода по производству ядерного топлива на базе Ульбинского металлургического завода. Предприятие мощностью 200 тонн эквивалента уранового металла в год будет экспортировать всю свою продукцию на китайские АЭС.

Обеспокоенность вокруг дефицита электроэнергии оправдана тем, что в Казахстане наблюдается резкий рост потребления. По официальным данным, за январь — сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление электроэнергии в стране выросло на 7,2%, а на юге республики — сразу на 11,8%. При этом энергопотребление в РК увеличивалось в среднем только на 2% ежегодно.

По оценке независимого эксперта Петра Своика, дефицит генерирующей мощности в Казахстане в настоящий момент превышает 1 тыс. МВт, а к 2030 году он может вырасти уже до 4 тыс. МВт. Кроме этого, по информации Министерства энергетики, основное генерирующее оборудование в РК введено в 60-80-е годы, а его средний износ превышает 55% и еще больше в южных областях. Ежегодно уровень аварийности оборудования увеличивается, и это создает дополнительную угрозу для стабильности отрасли.

Именно поэтому президент Токаев публично заявляет о необходимости строительства крупного и стабильного источника генерации, к которым относят угольные и атомные электростанции.

Сейчас Казахстан при необходимости импортирует электроэнергию из России. Однако ресурсы северного соседа могут быть ограничены, и это создает угрозу энергобезопасности республики по мере роста дефицита. В таком случае казахстанские потребители и промышленные объекты могут столкнуться с перебоями в подаче электроэнергии. Для страны, в которой нефть и металлургия остаются основными экспортными позициями, это недопустимо.

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