К 2035 году Казахстану потребуется почти 3 млн специалистов. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает lsm.kz
Согласно среднесрочному прогнозу, общая потребность в кадрах в ближайшие десять лет составит около 2,9 млн человек. При этом спрос на квалифицированных работников в период с 2025 по 2035 годы оценивается в 2,5 млн человек, что на 27% больше по сравнению с текущими показателями.
Отдельно отмечается рост потребности в представителях рабочих профессий — порядка 813 тыс. человек, что означает увеличение почти на 48%.
Наибольший кадровый спрос ожидается в следующих сферах:
-
образование — 447,7 тыс. человек (15%);
-
оптовая и розничная торговля — 251,3 тыс. (8,4%);
-
здравоохранение — 240,4 тыс. (8%);
-
обрабатывающая промышленность — 231,4 тыс.;
-
сельское хозяйство — 222,1 тыс. (7,5%);
-
строительство — 216,8 тыс. человек (7,2%).
В региональном разрезе больше всего специалистов к 2035 году потребуется в Алматы — 464 тыс. человек, в Астане — 263,4 тыс., а также в Карагандинской области — 191,6 тыс.
Далее следуют Туркестанская область — 173,6 тыс., Алматинская область — 172 тыс. и Шымкент — 141,8 тыс. человек.
Вместе с тем в ведомстве прогнозируют, что уровень безработицы в 2026–2028 годах сохранится на уровне 4,7%.
