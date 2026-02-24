К 2035 году Казахстану потребуется почти 3 млн специалистов. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает lsm.kz

Согласно среднесрочному прогнозу, общая потребность в кадрах в ближайшие десять лет составит около 2,9 млн человек. При этом спрос на квалифицированных работников в период с 2025 по 2035 годы оценивается в 2,5 млн человек, что на 27% больше по сравнению с текущими показателями.

Отдельно отмечается рост потребности в представителях рабочих профессий — порядка 813 тыс. человек, что означает увеличение почти на 48%.

Наибольший кадровый спрос ожидается в следующих сферах:

образование — 447,7 тыс. человек (15%);

оптовая и розничная торговля — 251,3 тыс. (8,4%);

здравоохранение — 240,4 тыс. (8%);

обрабатывающая промышленность — 231,4 тыс.;

сельское хозяйство — 222,1 тыс. (7,5%);

строительство — 216,8 тыс. человек (7,2%).

В региональном разрезе больше всего специалистов к 2035 году потребуется в Алматы — 464 тыс. человек, в Астане — 263,4 тыс., а также в Карагандинской области — 191,6 тыс.

Далее следуют Туркестанская область — 173,6 тыс., Алматинская область — 172 тыс. и Шымкент — 141,8 тыс. человек.

Вместе с тем в ведомстве прогнозируют, что уровень безработицы в 2026–2028 годах сохранится на уровне 4,7%.

Налоговый кодекс: когда садоводческим кооперативам придётся платить НДС Очередной блок вопросов по внедрению норм нового Налогового кодекса рассмотрели на шестом заседании Проектного офиса...

Более 1000 жалоб за неделю: костанайцы недовольны уборкой снега За последнюю неделю в службу «Айкомек» поступило более тысячи обращений от жителей Костаная. Жалобы рассмотрели...

Автобусы и такси массово проверяют в регионе: первые результаты С 21 февраля в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Контроль за пассажирскими перевозками усилили сотрудники...