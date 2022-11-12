Дефицит кадров, ремонт школ и детсадов. В Костанае состоялась коллегия образования

В Костанайской области по-прежнему есть проблема с нехваткой учителей в школах. Вакантными значатся 28 мест в сельских учебных заведениях.

Их не хватает в Амангельдинском, Денисовском, Житикаринском, Мендыкаринском районах, Рудном, Лисаковске и Аркалыке. Наблюдается потребность и в директорах школ.

«Потребность в директорах школ -45 человек. Еще раз акимам поручаю активно строить жилье. Я объезжаю, и говорим об этом в Фёдоровском районе одна квартира, и две квартиры в Житикаре — это слабый показатель», — сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

В этом году на ремонт 108 объектов образования было направлено 7 млрд тенге. В управлении образования Костанайской области отмечают, у них сегодня имеется 26 готовых ПСД на ремонты школ, детсадов и колледжей на 12,6 млрд тенге. По последним данным, на 2023 год поддержан капитальный ремонт 14 из них на 3 млрд тенге. Что касается объектов дополнительного образования. В этом году в 4 -ех проведены текущие ремонты почти на 69 млн тенге.

«В 2023 году требуется проведение текущих ремонтов еще в 6 организациях дополнительного образования на сумму 193,4 млн.тенге а также обновление музыкальных инструментов, мебели, компьютерной техники на сумму около 400 млн.тенге.Прошу поддержать данные инициативы. Развитие дополнительного образования — очень важный сегмент в организации занятости детей, профилактике асоциального поведения и аутодеструкции», — сказала руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Деньги нужны и на реконструкцию школ искусств в районе Б.Майлина и Житикаринском районе, дома детского творчества Карабалыкского района, детские музыкальные школы Аркалыка и Лисаковска, дворца развития и творчества в Рудном.

«Каждый год вам 2 млрд тенге выделяем, 400 нужно, покупаем автобусы, мебель, нужно список менять, мы за два года обновили серьезно оборудование, нужно на другие потребности переходить, их закрывать», — подчеркнул аким.

Еще один показатель, на который обращает внимание аким области — это трудоустройство выпускников организаций ТиПО. На сегодня он составляет 75%. Особо низкие данные показывают Аркалыкский политехнический, Денисовский профессионально-технически и Карасуский сельскохозяйственный колледжи. Архимед Мухамбетов также рекомендовал чиновникам от образования внимательней контролировать строительство новых школ. В августе текущего года начали строить 2-е школы в Костанайском и Карабалыкском районах. Они будут сданы в следующем году. Помимо этого в 2023 году в регионе начнется строительство еще 6-ти школ на 4800 мест.

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