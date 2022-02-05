Дефицит машин спадёт осенью 2022-го

2021 год выдался отнюдь не самым удачным для автоиндустрии. Перебои с поставками остродефицитных полупроводников и оборудования, работа которого невозможна без этих компонентов, привели к урезанию производственных графиков, пишут kolesa.kz

Концерн Ford Motor недовыпустил машин на 26 %, General Motors сбавил обороты на 21 %, Volkswagen Group — на 13 %, Stellantis — на 13 %, Renault — Nissan — Mitsubishi — на 10 % и т. д. В плюсах оказалась лишь Toyota Motor, укрепившая своё положение глобального лидера отрасли.

В то же время старания компаний, специализирующихся на производстве микроэлементной базы, не пропали даром — объёмы поставок чипов для автопрома неуклонно растут. Поэтому уже в III квартале 2022 года проблема должна разрешиться, если верить оценкам экспертов консалтингового агентства LMC Automotive. По мере насыщения спроса постепенно восстановятся и прежние объёмы выпуска машин.

Прогнозируется, что продажи автомобилей в Европе увеличатся на 7 %, до 17.8 млн единиц, в Северной Америке — на 6 %, до 18.7 млн, в Китае — на 5 %, до 26.6 млн, в Южной Америке — на 9 %, до 3.6 млн, в Азии — на 7 %, до 15.3 млн, сообщает «Дром» со ссылкой на данные издания Autonews Europe.

Казахстан веяния мирового рынка не обошли стороной — приобрести новые автомобили в салонах без спекуляции с допами всё так же проблематично. И даже в таких неблагоприятных условиях спрос на новые машины у нас только растёт. В 2021 году в стране было реализовано 117 590 новых авто, включая коммерческую технику. Это на 25.9 % больше, чем в коронавирусном 2020-м, и на 56.4 % больше, чем в докризисном 2019-м

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.