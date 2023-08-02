Дефицит сжиженного газа наблюдается в Костанайской области

Информацию предоставили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области.

В настоящее время по области наблюдается дефицит сжиженного газа. На это повлияло несколько факторов.

«В период с января по апрель текущего года газосетевыми организациями области не приобретено 2 310 тонн газа. Причиной тому послужила низкая рентабельность из-за отдалённости завода и финансовые затруднения газосетевых организаций. Данная ситуация значительно повлияла на резервный остаток и на сжиженный газ реализуется напрямую без накопления. Также на дефицит сжиженного газа влияют затяжные поставки цистерн железнодорожным транспортом, и увеличение потребления в летний период, в том числе из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный». Вместе с тем, местными исполнительными органами предприняты меры по выделению дополнительного объема газа в количестве 504 тонны на июль (находятся в пути), на август запрошено и предварительно одобрено 1 000 тонн», — говорится в сообщении управления энергетики и ЖКХ Костанайской области.

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