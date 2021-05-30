Дефицит всех групп крови испытывает областной центр крови

Дефицит компонентов крови всех групп испытывают сейчас в областном Центре крови. Ситуация не критическая, но сложная, передает alau.kz

Запасы для оказания неотложной медицинской помощи имеются, но их необходимо пополнять. В связи с этим, специалисты центра крови усилили работу по привлечению доноров.

«Дело в том, что ситуация по потребности в компонентах крови с учетом групповой принадлежности она даже в течении дня меняется несколько раз. Потому что заявки от мед.организаций поступают в круглосуточном режиме и никогда не знаешь в какое время какой пациент поступит и с какой группой крови. Поэтому это все достаточно стихийно происходит и мы ориентируемся каждую минуту, каждый час», — объясняет директор областного центра крови Елена Иосипенко.

По словам Елены Иосипенко, летом всегда наблюдается тенденция снижения активности доноров. Связано это с тем, что люди уезжают в отпуск, покидают пределы города. Усугубляет ситуацию и заболеваемость населения коронавирусом. После болезни человек получает медотвод от донорства как минимум на месяц.

«Ну и плюс ситуация эпидемиологическая, она, конечно, осложняет нам жизнь уже второй год, но что сделаешь. Сейчас еще плюс присоединилась вакцинация. После которой у человека отвод медицинский от донорства, после второй вакцинации на месяц. По сути они уходят от нас не на месяц, а на два», — говорит Елена Иосипенко.

Еще один фактор, играющий роль в дефиците компонентов крови — это установившаяся в нашем регионе жаркая погода.

«В этом году нетипичная жаркая погода. У нас же обычно 2-3 дня потом как то спад идет. В этом году вот такая длительная жара, она действительно повлияла на состояние и не только возрастных людей, всем тяжело было в такую жару. И были такие ситуации, когда донорам было плоховастенько во время донации и после донации», — говорит Елена Иосипенко.

По словам Елены Иосипенко, этот фактор можно легко устранить. Достаточно накануне процедуры донации и после нее употреблять больше жидкости, чтобы увеличить объем крови и разжижить ее. А сразу после процедуры, специалисты рекомендуют отдохнуть. Как отметила Елена Иоспенко, несмотря на жаркую погоду и другие факторы, больницы работать не перестали, также как и люди болеть. Поэтому доноров призывают к активности. Кроме того, впервые за последние десятилетия потребность медорганизаций в компонентах крови увеличилась на 10 процентов.

Процедура сдачи крови занимает совсем немного времени. От сдачи анализов, до завершения донации пройдет не более тридцати минут. Однако этот потраченный вами отрезок времени может помочь спасти чью-то жизнь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.