В министерстве сельского хозяйства обьяснили резкое удорожание мяса в Казахстане, передает LS.
«Сегодня запасы мяса составляют порядка 50 тыс. тонн в регионах. Это обеспеченность на несколько месяцев. Механизм по регулированию цен у акиматов есть, поэтому никакого дефицита нет. Есть давление со стороны импортеров на ценовую позицию внутри Казахстана. Мы большие объемы на экспорт вывозим. Это все дает свое влияние на цены. Если стоимость мяса будет расти, то у нас есть все механизмы для сдерживания цен», – заявил в кулуарах правительства вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
При этом на вопрос, почему сейчас цены на мясо не сдерживают, он ответил, что чиновники смотрят на себестоимость и производство.
«У хозяйств, которые содержат скот на отгульном выпасе, себестоимость порядка 1,8-1,9 тыс. тенге. На рынках цена сейчас начинается от 3,5 тыс. тенге. Снижение стоимости будет зависеть от обеспеченности кормовой базы. Касательно прогноза – сейчас мы смотрим на себестоимость мяса», – рассказал А. Султанов.
