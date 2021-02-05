Деятельность ещё одного караоке-бара в Костанае приостановил суд

Это связанно с регулярными, систематическими нарушениями карантинного режима. Дело рассмотрено в специализированном экономическом суде.

Истцом выступил департамент санитарно-эпидеимологического контроля области.

Его сотрудники указали, что от жителей города регулярно поступали жалобы о том, что в караоке-баре «Облака» постоянно работает кальяная, проводятся дискотеки, а на улице, рядом с заведением, устраиваются драки.

Нарушения фиксировались в октябре, ноябре, декабре 2020-ого года, и в январе 2021-ого года, о чем свидетельствуют рапорты полиции.

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело, суд принял решение остановить деятельность заведения на три месяца.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.