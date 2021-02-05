Деятельность ещё одного караоке-бара в Костанае приостановил суд

Это связанно с регулярными, систематическими нарушениями карантинного режима. Дело рассмотрено в специализированном экономическом суде.
Истцом выступил департамент санитарно-эпидеимологического контроля области.
Его сотрудники указали, что от жителей города регулярно поступали жалобы о том, что в караоке-баре «Облака» постоянно работает кальяная, проводятся дискотеки, а на улице, рядом с заведением, устраиваются драки.
Нарушения фиксировались в октябре, ноябре, декабре 2020-ого года, и в январе 2021-ого года, о чем свидетельствуют рапорты полиции.
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело, суд принял решение остановить деятельность заведения на три месяца.
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