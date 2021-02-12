Деятельность ещё одного увеселительного заведения приостановил суд в Костанае

Работающих в Костанае караоке-баров все меньше. Деятельность ещё одного увеселительного заведения приостановил суд.

Вслед за оскандалившимся баром «Джон Сноу», и не менее неблагополучным для костанайского департамента санэпид контроля баром «Облака», по инициативе сотрудников контролирующего ведомства, в суде рассмотрели дело в отношении бара «Бейкер стрит».

Заведение так же как и два его собрата-конкурента, действовало в центре города. В вину арендатору заведения вменялись регулярные, систематические нарушения карантинного режима.

В иске санэпидемиологи указали, что проверки осуществлялись участниками мониторинговых групп, по рапортам полиции. Не смотря на заявления ответчика о том, что проверяющие действовали незаконно, и на поддержку бизнесмена со стороны палаты предпринимателей «Атамекен», судья полностью согласилась с доводами истца.

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело, суд принял решение остановить деятельность заведения на три месяца.

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