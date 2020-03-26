Действия на случай ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией рассмотрели в акимате Костанайской области

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26 марта на селекторном совещании с акимами городов и районов под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова аким города Костаная Кайрат Ахметов доложил о возможности установки блокпостов на подъездах к территории областного центра.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации аким города предложил установить 6 блокпостов на крупных автомобильных дорогах.
«Кроме того, мобильными патрулями ДП по Костанайской области блокируются автодороги Костанай — Ждановка и Костанай – Майколь для предотвращения автотранспортного сообщения со стороны Актюбинской области и Российской Федерации соответственно», — сказал К. Ахметов.
Также объезд территории города транзитными автомобилями аким города предложил перенять опыт города Нур-Султан.
«По аналогии с городом Нур-Султан, формировать колонны и с участием патрульного автомобиля полиции сопровождать их по объездной дороге», — сказал аким города.
Аким области Архимед Мухамбетов поддержал предлагаемый алгоритм и поручил рассмотреть организационные вопросы по установке блокпостов.
Глава региона отметил возможность выставления блокпостов необходимо рассмотреть в каждом районе области.
Вместе с тем, Архимед Мухамбетов в очередной раз попросил предпринимателей и жителей области соблюдать введенные ограничения.
«Прошу отнестись с пониманием. Все принимаемые меры делаются для того, чтобы снизить распространение вируса», — заключил аким области.