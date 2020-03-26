Действия на случай ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией рассмотрели в акимате Костанайской области

26 марта на селекторном совещании с акимами городов и районов под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова аким города Костаная Кайрат Ахметов доложил о возможности установки блокпостов на подъездах к территории областного центра.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации аким города предложил установить 6 блокпостов на крупных автомобильных дорогах.

«Кроме того, мобильными патрулями ДП по Костанайской области блокируются автодороги Костанай — Ждановка и Костанай – Майколь для предотвращения автотранспортного сообщения со стороны Актюбинской области и Российской Федерации соответственно», — сказал К. Ахметов.

Также объезд территории города транзитными автомобилями аким города предложил перенять опыт города Нур-Султан.

«По аналогии с городом Нур-Султан, формировать колонны и с участием патрульного автомобиля полиции сопровождать их по объездной дороге», — сказал аким города.

Аким области Архимед Мухамбетов поддержал предлагаемый алгоритм и поручил рассмотреть организационные вопросы по установке блокпостов.

Глава региона отметил возможность выставления блокпостов необходимо рассмотреть в каждом районе области.

Вместе с тем, Архимед Мухамбетов в очередной раз попросил предпринимателей и жителей области соблюдать введенные ограничения.

«Прошу отнестись с пониманием. Все принимаемые меры делаются для того, чтобы снизить распространение вируса», — заключил аким области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.