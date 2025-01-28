Реформу налогово-бюджетной политики обсудили на расширенном заседании Правительства РК.

«Понятно, что для открытия новых производств, развития инфраструктуры, цифровизации процессов нужно привлекать средства инвесторов. С другой стороны, государство также будет наращивать инвестиции в экономику. Поэтому Правительству предстоит распределить все средства в соответствии с четко выработанными приоритетами. Это один из основных принципов бюджетной дисциплины, которого нужно придерживаться Правительству и акимам. В стране второй год действуют новые, достаточно жесткие бюджетные правила. Но на самом деле они не работают. Почему это произошло – на данный вопрос должно ответить само Правительство», — отметил Глава государства.

Предлагаемые Правительством меры могут пополнить бюджет без дополнительных трансфертов из Нацфонда. Но нужен точный расчет и учет всех сопутствующих факторов.

«Поэтому стоит задача тщательной разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов и их принятия в сжатые сроки. Большое значение имеет рациональное и справедливое распределение государственных средств между бюджетами всех уровней, вплоть до сельских округов. При расчете трансфертов общего характера следует учитывать все имеющиеся диспропорции. Из республиканского бюджета в первую очередь должны финансироваться проекты, призванные сократить отставание конкретного региона от общестранового уровня. В то же время Правительство должно обратить внимание на вопросы и потребности всех регионов, чтобы ни в коем случае не допустить замедления их развития и ухудшения социально-экономической ситуации», — подчеркнул Глава государства Токаев.

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