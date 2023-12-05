Декабрь ожидается аномальным — костанайские синоптики

Метели, оттепели, гололёдные явления связаны с прохождением по территории Костанайской области быстро смещающегося активного циклона. Это часть того же циклона, который прошел по всей России, принеся шторм на Черном море и обильные снегопады в Москве.

Но сейчас, как отмечают синоптики, нас ждет совершенно другая погода — зимняя и очень морозная.

«Воздух поступает к нам с акватория Карского моря и северо-запада будет вторжение холодного морозного антициклона по предварительным пока прогнозам влияние этого циклона сохранится на ближайшую неделю со середины следующей недели», — говорит начальник отдела КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Уже завтра температура понизится до — 10-15 градусов, а в ночь на 7 декабря до -27-32, днем -25-25 мороза. При чем такие температуры будут держаться 5 — 6 дней. Что касается декабря, то синоптики уже прогнозируют его аномальным.

«Вообще, декабрь ожидается аномальным, температура средняя выше нормы на 1-2 градуса, и на большей части осадки выше нормы. В течение второй декады температура тоже повышаться будет, то понижаться в пределах от 5 — 10 и до 12- 17 мороза», — говорит Антонина Шибаршина.

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха ночью до -22-27°С, днем до -7-12°С. Ожидается в декабре немало метелей и снегопадов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.