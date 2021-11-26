Декабрь принесет кардинальные перемены: для кого месяц будет счастливым

Что ожидает знаки зодиака в декабре? Астрологи представили гороскоп на декабрь для каждого знака зодиака.

Овен

В конце месяца Овнам придется непросто, они начнут хлопотать по дому, суетиться и стараться везде успеть.

Чем быстрее этот знак зодиака научится реагировать на происходящие события, тем счастливее он будет.

Телец

Он слишком много работал в последнее время, так что теперь может позволить себе немного отдыха.

Можно сходить на шопинг и купить то, о чем Телец давно мечтал. Возможно, в его жизни появится кто-то из прошлого — человек, о котором земной знак много думает.

Близнецы

Это те люди, которые не жалуются на отсутствие у них предновогоднего настроения.

Сейчас наступает тот самый момент, когда воздушный знак должен набраться сил, чтобы наконец-то достичь всех своих целей перед Новым годом, а затем спокойно выдохнуть.

Рак

Сейчас Раки живут в напряжении и не могут расслабиться из-за количества дел, навалившихся на них.

Они хотят погрузиться в романтику и провести больше время со своими любимыми.

Но пока еще им рано отдыхать. В декабре этим эмоциональным личностям нужно выложиться на все 100.

Лев

Декабрь — это время, когда Львам придется обуздать собственный эгоизм и обратить внимание на людей вокруг.

Не нужно ни с кем ссориться и скандалить, необходимо стать спокойнее и доброжелательнее к другим людям. Конечно, Львы устали, а кто не устал?

Дева

Представители этого знака готовы в конце года простить всех своих обидчиков и наконец-то устремиться в светлое будущее, наполненное позитивом и радостью.

Так и следует поступить. У Дев сейчас хорошее настроение, они уверены в себе и ничем не обременены.

Весы

Декабрь окажется тяжелым месяцем для представителей воздушного знака зодиака. Им не нужно медлить, в противном случае все их дела останутся незаконченными.

Возможно, стоит проведать своих товарищей из прошлого, узнать, как сложилась их жизнь. Важно оставаться дружелюбными и не концентрироваться на негативе.

Скорпион

В конце декабря эти личности очень устанут. Они выкладываются на все сто, чтобы хорошо подготовиться к Новому году и наконец-то закончить все свои рабочие задачи.

Каждый новый день Скорпиона будет насыщеннее другого, но главное, чтобы он не опускал руки.

Стрелец

Он наконец-то решился изменить свою жизнь к лучшему, но не знает, когда следует сделать первый шаг.

Для начала Стрельцам нужно разложить по полочкам все свои мысли и понять, что для них важнее всего.

Следует отпустить людей из своего прошлого и сосредоточиться на работе.

Стрельцы и так слишком много отдыхали, так что в декабре им придется немного напрячься.

Козерог

Ему важно стать снисходительнее к людям, с которыми он общается. Не нужно ссориться, хоть Козерога некоторые знакомые и выводят из себя.

Возможно, земному знаку стоит перестать обращать внимание на минусы людей, которые его окружают.

В конце декабря Козерогам следует приготовиться к поездке, которая наполнит их положительными эмоциями.

Водолей

Эти люди считают себя самыми несчастными и концу года становятся склонными к драме.

Они не выносят критику и тратят слишком много энергии на негатив и отстаивание своей позиции.

Но, быть может, им стоит стать добрее и задуматься о том, что, если другие люди пытаются изменить Водолеев к лучшему, значит, они действительно о них заботятся.

Рыбы

Кто не переживает о конце года, так это представители водной стихии. Декабрь станет для них запоминающимся, но при этом умиротворенным.

Рыбам не стоит закрываться от окружающих, важно проводить больше времени со своими родными и друзьями, делиться с ними своими мыслями и стать для близких также хорошими слушателями, научиться поддерживать других людей

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