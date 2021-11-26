Декабрь принесет кардинальные перемены: для кого месяц будет счастливым

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Что ожидает знаки зодиака в декабре? Астрологи представили гороскоп на декабрь для каждого знака зодиака.
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Овен
В конце месяца Овнам придется непросто, они начнут хлопотать по дому, суетиться и стараться везде успеть.
Чем быстрее этот знак зодиака научится реагировать на происходящие события, тем счастливее он будет.
Телец
Он слишком много работал в последнее время, так что теперь может позволить себе немного отдыха.
Можно сходить на шопинг и купить то, о чем Телец давно мечтал. Возможно, в его жизни появится кто-то из прошлого — человек, о котором земной знак много думает.
Близнецы
Это те люди, которые не жалуются на отсутствие у них предновогоднего настроения.
Сейчас наступает тот самый момент, когда воздушный знак должен набраться сил, чтобы наконец-то достичь всех своих целей перед Новым годом, а затем спокойно выдохнуть.
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Рак
Сейчас Раки живут в напряжении и не могут расслабиться из-за количества дел, навалившихся на них.
Они хотят погрузиться в романтику и провести больше время со своими любимыми.
Но пока еще им рано отдыхать. В декабре этим эмоциональным личностям нужно выложиться на все 100.
Лев
Декабрь — это время, когда Львам придется обуздать собственный эгоизм и обратить внимание на людей вокруг.
Не нужно ни с кем ссориться и скандалить, необходимо стать спокойнее и доброжелательнее к другим людям. Конечно, Львы устали, а кто не устал?
Дева
Представители этого знака готовы в конце года простить всех своих обидчиков и наконец-то устремиться в светлое будущее, наполненное позитивом и радостью.
Так и следует поступить. У Дев сейчас хорошее настроение, они уверены в себе и ничем не обременены.
Весы
Декабрь окажется тяжелым месяцем для представителей воздушного знака зодиака. Им не нужно медлить, в противном случае все их дела останутся незаконченными.
Возможно, стоит проведать своих товарищей из прошлого, узнать, как сложилась их жизнь. Важно оставаться дружелюбными и не концентрироваться на негативе.
Скорпион
В конце декабря эти личности очень устанут. Они выкладываются на все сто, чтобы хорошо подготовиться к Новому году и наконец-то закончить все свои рабочие задачи.
Каждый новый день Скорпиона будет насыщеннее другого, но главное, чтобы он не опускал руки.
Стрелец
Он наконец-то решился изменить свою жизнь к лучшему, но не знает, когда следует сделать первый шаг.
Для начала Стрельцам нужно разложить по полочкам все свои мысли и понять, что для них важнее всего.
Следует отпустить людей из своего прошлого и сосредоточиться на работе.
Стрельцы и так слишком много отдыхали, так что в декабре им придется немного напрячься.
Козерог
Ему важно стать снисходительнее к людям, с которыми он общается. Не нужно ссориться, хоть Козерога некоторые знакомые и выводят из себя.
Возможно, земному знаку стоит перестать обращать внимание на минусы людей, которые его окружают.
В конце декабря Козерогам следует приготовиться к поездке, которая наполнит их положительными эмоциями.
Водолей
Эти люди считают себя самыми несчастными и концу года становятся склонными к драме.
Они не выносят критику и тратят слишком много энергии на негатив и отстаивание своей позиции.
Но, быть может, им стоит стать добрее и задуматься о том, что, если другие люди пытаются изменить Водолеев к лучшему, значит, они действительно о них заботятся.
Рыбы
Кто не переживает о конце года, так это представители водной стихии. Декабрь станет для них запоминающимся, но при этом умиротворенным.
Рыбам не стоит закрываться от окружающих, важно проводить больше времени со своими родными и друзьями, делиться с ними своими мыслями и стать для близких также хорошими слушателями, научиться поддерживать других людей
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