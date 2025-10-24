Последний месяц 2025 года принесёт жителям страны короткую передышку в будни — из-за Дня независимости, который ежегодно отмечается 16 декабря. В этом году дата выпадает на вторник, так что у многих появится мини-каникул в середине недели, передает tengrinews.kz
Сколько отдыхаем
-
Пятидневка: в декабре будет 9 выходных дней (восемь — это субботы и воскресенья, плюс 16 декабря) и 22 рабочих дня.
-
Шестидневка: 5 выходных дней (четыре воскресенья + 16 декабря) и 26 рабочих дней.
31 декабря остаётся рабочим днём , поэтому покупки, подготовку к празднику и поездки лучше спланировать заранее.
Ранее в соцсетях вновь обсуждали идею сделать 31 декабря официальным выходным. В Министерстве труда и социальной защиты напомнили, что эта дата не входит в список государственных праздников и вводить дополнительный выходной сейчас «нецелесообразно».
