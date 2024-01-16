Декабрь в Казахстане побил рекорд 62-летней давности

Декабрь 2023 года был богат на погодные явления. Причиной такого разнообразия атмосферных явлений погоды и температурных «качель» стала частая смена циклонов и антициклонов. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.

Месяц условно разделился на две волны тепла и одну волну холода. При волнах тепла наблюдалась аномально теплая погода, со снегопадами и метелями, в отдельные дни наблюдался переход снега в дождь и гололед. При волне холода, напротив, погода отличалась «трескучими» 30-40-градусными морозами как на севере, так и на юге страны. Поэтому в декабре были обновлены рекорды по максимальным и минимальным суточным температурам воздуха.

Так к примеру, в период 3-6 декабря почти на всей территории Казахстана были обновлены рекорды по максимальным суточным температурам воздуха, в таких городах как Атырау (4 декабря — +11,9°С, перекрыт рекорд 2012 года — +10,6°С), Тараз (5 декабря — +19,6°С, перекрыт рекорд 2019 г. — +16,2°С), Шымкент (5декабря — +20,2°С, перекрыт рекорд 1980 г. — +17,0°С), Астана (6 декабря — +3,1°С, перекрыт рекорд 1961 года — +1,4°С), Павлодар (6 декабря — +4,2°С, перекрыт рекорд 1961 года — +2,2°С), Усть-Каменогорск (6 декабря — +8,5°С, перекрыт рекорд 2019 г. — +7,2°С), и т.д

В период 21-31 декабря наблюдалась очередная волна тепла, с которой столбики термометров достигали в северных регионах отметки +1+6°С, в западных +7+13°С, в восточных +3+9°С, в южных +14+21°С, были побиты рекорды на ряде станций, например 21 декабря в Уральске было зафиксировано +4,5°С (перекрыт рекорд 2014 года — +3,9°С), 25 декабря в Шымкенте — +20,6°С (перекрыт рекорд 2017 года — +18.0°С), в Таразе отмечалось +20,1°С (обновлен рекорд 2017 г. — +16,8°С), 26 декабря в Астане — +4,8°С (обновлен рекорд 1996 г. — +3,4°С) и т.д.

В период 7-18 декабря с притоком холодных воздушных масс и влиянием обширного Сибирского антициклона на территории Казахстана установилась морозная погода. На большей части территории страны столбики термометров в ночные часы опускались до -30-41°С (9 декабря на метеостанции Рузаевка в Северо-Казахстанской области до -41,2°С), в южных регионах Казахстана до -22-37°С (14 января на метеостанции Каратау в Жамбылской области -37,2°С). В этот период были обновлены рекорды на ряде станций, 13 декабря в Туркестанской области на метеостанции Шардара температура воздуха опустилась до -20,0°С (обновлен рекорд 1995 г. -15,1°С), 4 декабря на метеостанции Тараз было -33,9°С (обновлен рекорд 1984 г. -27,5°С).

Помимо резких колебаний температурного фона, на территории Казахстана были частыми такие явления как снегопады, метели, штормовой ветер, дожди, гололед, туманы. В отдельных регионах республики за сутки выпало количество осадков, превышающее месячную норму. Например, 26 декабря в Костанайской области на метеостанции Карабалык выпало 18 мм, при норме за месяц 20 мм, 28 декабря в Актюбинской области на метеостанции Нура выпало 19 мм при норме за месяц 15 мм, на метеостанции Иргиз 16 мм, при норме за месяц 14 мм.

В столице самая низкая температура воздуха была зафиксирована 12 декабря и составила -33,2°С, самая высокая температура воздуха отмечалась 26 декабря и составила +4,8°С, в этот день был обновлен рекорд 1996 г. — +3,4°С. Осадков выпало — 61 мм, при норме за месяц 25 мм.

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