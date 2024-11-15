Декабрь задаст тон: какой прогноз дали на зиму для Костанайской области





Опубликован сезонный прогноз погоды на декабрь 2026 года — февраль 2027 года. В Костанайской области декабрь ожидается теплее климатической нормы, а в январе на большей части региона средняя температура будет близка к обычным значениям.

Декабрь

На большей части Казахстана, включая Костанайскую область, среднемесячная температура прогнозируется выше нормы на 1–2 градуса. Количество осадков ожидается около нормы по всей стране.

Близкой к норме температура будет в Восточно-Казахстанской области, юго-восточной половине области Абай, восточной половине области Жетісу и на востоке Алматинской области.

Январь

На большей части Костанайской области средняя температура ожидается около нормы. Аналогичный прогноз — для Западно-Казахстанской области, большей части Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, а также северо-западной половины Акмолинской области. На остальной территории страны прогнозируется превышение нормы на 1–2 градуса.

Осадки в Костанайской области, как и на большей части республики, предполагаются в пределах нормы. Больше обычного их ожидается на юго-западе Западно-Казахстанской области, на западе Атырауской и Мангистауской областей. В отдельных районах юга и центра страны осадков будет меньше нормы.

Февраль

На севере Костанайской области среднемесячная температура ожидается около нормы. На остальной территории региона — выше нормы на 1–3 градуса, как и на большей части Казахстана.

В пределах нормы температура также прогнозируется в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, на большей части Павлодарской области, в северо-восточной половине области Абай и на севере Акмолинской области.

Сезонный прогноз отражает средние показатели за месяц и не исключает отдельных периодов сильных морозов.

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