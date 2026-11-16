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В Казахстане автомойки начали отключать от воды

— Сегодня, 14:40
Изображение для новости: В Казахстане автомойки начали отключать от воды

Сгенерировано ИИ


В Ауэзовском районе Алматы проверили все 60 автомоек. Семь объектов отключили от водоснабжения из-за отсутствия систем очистки и повторного использования воды, сообщили в «Алматы Су».

По результатам проверок, около 90% автомоек района используют системы оборотного водоснабжения. Такое оборудование позволяет очищать использованную воду и применять её повторно, сокращая потребление.

На семи объектах необходимые системы не установили. Возобновить подачу воды смогут после монтажа оборудования и проверки его работы.

Проверки продолжатся во всех районах Алматы. Особое внимание уделят выявлению незаконных подключений к водопроводным сетям.



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