Полгода лишения свободы и пожизненный запрет на вождение: вынесен приговор в Костанайской области

В Мендыкаринском районе осудили мужчину, который сел за руль пьяным, будучи лишённым водительских прав. Суд назначил ему шесть месяцев лишения свободы и пожизненно запретил управлять транспортными средствами.
Как установил Мендыкаринский районный суд, 1 сентября 2026 года около 23:15 мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21093 в селе Боровское. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя ранее был лишён права управления транспортом.
Дело рассмотрели по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса. Подсудимый полностью признал вину. Государственный обвинитель просила назначить два года лишения свободы с пожизненным запретом на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.
При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, а также личность подсудимого. В суде отметили, что, вновь сев за руль в нетрезвом состоянии, мужчина подвергал опасности жизнь и здоровье других участников движения.
Приговор вступил в законную силу.
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