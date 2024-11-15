Полгода лишения свободы и пожизненный запрет на вождение: вынесен приговор в Костанайской области





В Мендыкаринском районе осудили мужчину, который сел за руль пьяным, будучи лишённым водительских прав. Суд назначил ему шесть месяцев лишения свободы и пожизненно запретил управлять транспортными средствами.

Как установил Мендыкаринский районный суд, 1 сентября 2026 года около 23:15 мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21093 в селе Боровское. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя ранее был лишён права управления транспортом.

Дело рассмотрели по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса. Подсудимый полностью признал вину. Государственный обвинитель просила назначить два года лишения свободы с пожизненным запретом на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.

При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, а также личность подсудимого. В суде отметили, что, вновь сев за руль в нетрезвом состоянии, мужчина подвергал опасности жизнь и здоровье других участников движения.

Приговор вступил в законную силу.

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