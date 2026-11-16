Как купить готовый дом с участком: в акимате Костаная объяснили порядок

Алгоритм приобретения готовых жилых домов с земельными участками в микрорайоне «Кунай» разъяснил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр Жумабеков. Приобрести жильё можно за собственные или кредитные средства.
1. Встать в очередь на землю
Покупатель должен состоять в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство в Костанае. Если он ещё не зарегистрирован, подать заявку можно через портал eGov.kz при наличии действующей ЭЦП.
По информации отдела, встать в очередь могут совершеннолетние граждане Казахстана, не имеющие земельного участка в собственности. После постановки на учёт необходимо обратиться в отдел земельных отношений с удостоверением личности и ключом ЭЦП для проверки, предоставлялся ли ранее участок под ИЖС на территории страны.
2. Выбрать дом
Необходимо выехать в микрорайон «Кунай», выбрать дом с участком и письменно уведомить о своём выборе отдел земельных отношений.
3. Подтвердить предварительную платёжеспособность
При покупке в кредит очередник в течение двух рабочих дней предоставляет справку из банка, подтверждающую предварительную платёжеспособность. Обратиться за кредитом можно в любой банк второго уровня.
4. Подать заявление в акимат
При покупке за собственные средства либо после подтверждения предварительной платёжеспособности необходимо подать в акимат Костаная заявление о предоставлении дома с земельным участком.
5. Пройти рассмотрение рабочей комиссии
Комиссия проводит заседание и утверждает список очередников, приобретающих дома с участками.
6. Дождаться постановления акимата
На основании рекомендаций рабочей комиссии акимат принимает постановление об утверждении списка покупателей.
7. Получить окончательное одобрение банка
Покупателям, использующим кредитные средства, необходимо дополнительно в течение 10 рабочих дней подтвердить окончательную платёжеспособность. Для этого нужно предоставить уведомление банка об одобрении выдачи ипотечного промежуточного жилищного займа.
8. Заключить договор
Договор купли-продажи оформляется между покупателем и отделом строительства акимата Костаная.
9. Подписать акт приёма-передачи
После подтверждения поступления денег отдел строительства и покупатель подписывают акт приёма-передачи жилого дома с земельным участком.
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