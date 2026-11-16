Как купить готовый дом с участком: в акимате Костаная объяснили порядок





Алгоритм приобретения готовых жилых домов с земельными участками в микрорайоне «Кунай» разъяснил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр Жумабеков. Приобрести жильё можно за собственные или кредитные средства.

1. Встать в очередь на землю

Покупатель должен состоять в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство в Костанае. Если он ещё не зарегистрирован, подать заявку можно через портал eGov.kz при наличии действующей ЭЦП.

По информации отдела, встать в очередь могут совершеннолетние граждане Казахстана, не имеющие земельного участка в собственности. После постановки на учёт необходимо обратиться в отдел земельных отношений с удостоверением личности и ключом ЭЦП для проверки, предоставлялся ли ранее участок под ИЖС на территории страны.

2. Выбрать дом

Необходимо выехать в микрорайон «Кунай», выбрать дом с участком и письменно уведомить о своём выборе отдел земельных отношений.

3. Подтвердить предварительную платёжеспособность

При покупке в кредит очередник в течение двух рабочих дней предоставляет справку из банка, подтверждающую предварительную платёжеспособность. Обратиться за кредитом можно в любой банк второго уровня.

4. Подать заявление в акимат

При покупке за собственные средства либо после подтверждения предварительной платёжеспособности необходимо подать в акимат Костаная заявление о предоставлении дома с земельным участком.

5. Пройти рассмотрение рабочей комиссии

Комиссия проводит заседание и утверждает список очередников, приобретающих дома с участками.

6. Дождаться постановления акимата

На основании рекомендаций рабочей комиссии акимат принимает постановление об утверждении списка покупателей.

7. Получить окончательное одобрение банка

Покупателям, использующим кредитные средства, необходимо дополнительно в течение 10 рабочих дней подтвердить окончательную платёжеспособность. Для этого нужно предоставить уведомление банка об одобрении выдачи ипотечного промежуточного жилищного займа.

8. Заключить договор

Договор купли-продажи оформляется между покупателем и отделом строительства акимата Костаная.

9. Подписать акт приёма-передачи

После подтверждения поступления денег отдел строительства и покупатель подписывают акт приёма-передачи жилого дома с земельным участком.

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