Доходы казахстанцев хотят считать по новой методике

В Казахстане планируют пересмотреть методику расчёта денежных доходов населения. Для более точной оценки предлагают использовать дополнительные источники, включая сведения цифровой карты семьи и банков второго уровня, передаёт LS.
Проект постановления Бюро национальной статистики опубликован на портале «Открытые НПА». Документ предусматривает совершенствование методики, действующей с 2016 года, с учётом системы национальных счетов.
При расчёте номинальных денежных доходов населения предлагается учитывать агрегированные данные цифровой карты семьи. Также рассматривается использование банковской информации — с учётом её полноты, регулярности обновления и сопоставимости с другими статистическими показателями.
Кроме того, проект уточняет порядок расчётов на республиканском и региональном уровнях. Ожидается, что изменения повысят точность статистики и позволят сопоставлять данные по стране и отдельным регионам.
Обновлённые подходы планируют применять при подготовке квартальной и годовой статистики после вступления постановления в силу.
Публичное обсуждение проекта продлится до 30 ноября 2026 года.
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