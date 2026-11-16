USD 444.3 EUR 490.91 RUB 5.41

Со второго класса: какие изменения готовят для школьников Казахстана

— Сегодня, 13:50
Изображение для новости: Со второго класса: какие изменения готовят для школьников Казахстана

Кадр из видео


В казахстанских школах планируют ввести диктанты и сочинения начиная со второго класса. Об этом на правительственном часе в Курултае сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передаёт Tengri Education.

По словам министра, детям бывает трудно письменно выражать свои мысли. Развивать этот навык предлагают с помощью письменных работ и чтения книг.

«Мы понимаем, в чём сейчас проблема. Каждый ребёнок в определённом классе должен читать определённое количество книг. Иногда дети затрудняются излагать свои мысли, поэтому необходимо также обучить их хорошо писать сочинения», — рассказала Сулейменова.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.