Со второго класса: какие изменения готовят для школьников Казахстана





В казахстанских школах планируют ввести диктанты и сочинения начиная со второго класса. Об этом на правительственном часе в Курултае сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передаёт Tengri Education.

По словам министра, детям бывает трудно письменно выражать свои мысли. Развивать этот навык предлагают с помощью письменных работ и чтения книг.

«Мы понимаем, в чём сейчас проблема. Каждый ребёнок в определённом классе должен читать определённое количество книг. Иногда дети затрудняются излагать свои мысли, поэтому необходимо также обучить их хорошо писать сочинения», — рассказала Сулейменова.

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