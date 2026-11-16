Со второго класса: какие изменения готовят для школьников Казахстана

В казахстанских школах планируют ввести диктанты и сочинения начиная со второго класса. Об этом на правительственном часе в Курултае сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передаёт Tengri Education.
По словам министра, детям бывает трудно письменно выражать свои мысли. Развивать этот навык предлагают с помощью письменных работ и чтения книг.
«Мы понимаем, в чём сейчас проблема. Каждый ребёнок в определённом классе должен читать определённое количество книг. Иногда дети затрудняются излагать свои мысли, поэтому необходимо также обучить их хорошо писать сочинения», — рассказала Сулейменова.
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