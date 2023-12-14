Скоро декларация: казахстанцев призвали начать искать документы на свое имущество

Вопрос публикации в открытом доступе деклараций чиновников обсуждают в Казахстане. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С 2025 года все казахстанцы будут сдавать декларацию. Министр призвал граждан готовиться.

«С 2025 года все граждане будут показывать свое имущество, деньги, иные виды имущества, ценные бумаги, поэтому сейчас нужно начинать искать первоисточники — находить документы, для того чтобы отразить полностью все свое имущество в декларациях. Относительно публичности будет обсуждаться. Я лично и моя семья еще в позапрошлом году задекларировали свое имущество, деньги и так далее. Мы сейчас уже сдаем вторичную декларацию ежегодно», — рассказал министр Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

К 2025 году завершится третий этап всеобщего декларирования, после чего будет приниматься решение относительно публикации деклараций в открытом доступе.