Декларирование доходов должностных лиц могут пересмотреть

— Сегодня, 09:35
В Казахстане хотят поменять правила публикации сведений в декларации о доходах и имуществе, передает LS.

Документ разработан Агентством по делам госслужбы.

Предлагается исключить дублирование сведений об активах и обязательствах должностных лиц и их супругов и публиковать декларации только в случае внесения изменений.

Отмечается, что основанием для разработки проекта является пункт 9 статьи 11 Закона «О противодействии коррупции». Документ находится на обсуждении до 8 октября.

Напомним, что в рамках всеобщего декларирования для физлиц предусмотрены два вида деклараций:

  • форма 250.00 – об активах и обязательствах;
  • форма 270.00 – о доходах и имуществе.

При вхождении в систему предоставляется отчет от активах и обязательствах один раз – для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему.



