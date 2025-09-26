В Казахстане хотят поменять правила публикации сведений в декларации о доходах и имуществе, передает LS.
Документ разработан Агентством по делам госслужбы.
Предлагается исключить дублирование сведений об активах и обязательствах должностных лиц и их супругов и публиковать декларации только в случае внесения изменений.
Отмечается, что основанием для разработки проекта является пункт 9 статьи 11 Закона «О противодействии коррупции». Документ находится на обсуждении до 8 октября.
Напомним, что в рамках всеобщего декларирования для физлиц предусмотрены два вида деклараций:
- форма 250.00 – об активах и обязательствах;
- форма 270.00 – о доходах и имуществе.
При вхождении в систему предоставляется отчет от активах и обязательствах один раз – для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему.
«Письмо учителю» - Киселёва Инна Владимировна
"Письмо учителю" - Ермагамбетова Альбина Муратовна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.