В Казахстане хотят поменять правила публикации сведений в декларации о доходах и имуществе, передает LS.

Документ разработан Агентством по делам госслужбы.

Предлагается исключить дублирование сведений об активах и обязательствах должностных лиц и их супругов и публиковать декларации только в случае внесения изменений.

Отмечается, что основанием для разработки проекта является пункт 9 статьи 11 Закона «О противодействии коррупции». Документ находится на обсуждении до 8 октября.

Напомним, что в рамках всеобщего декларирования для физлиц предусмотрены два вида деклараций:

форма 250.00 – об активах и обязательствах;

форма 270.00 – о доходах и имуществе.

При вхождении в систему предоставляется отчет от активах и обязательствах один раз – для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему.

"Письмо учителю" - Султангазина Жанат Жангабуловна Құрметті ұстазым- Султангазина Жанат Жангабуловна! Сізге айтар алғысым шексіз. Әрбір сабағыңызда тек қана пәнді емес,...

«Письмо учителю» - Киселёва Инна Владимировна Примите самые искренние поздравления с Днём учителя! Ваша профессия — одна из самых благородных и...

"Письмо учителю" - Ермагамбетова Альбина Муратовна Дорогая и любимая наша, Альбина Муратовна! Сердечно поздравляем Вас с Днём учителя! В этот особенный...