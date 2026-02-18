В Казахстане вступают в силу изменения в таможенное законодательство ЕАЭС, согласно которым интернет-покупки выделяются в отдельную категорию. Об этом сообщает LS со ссылкой на Комитет государственных доходов.

Теперь товары, заказанные на зарубежных маркетплейсах, официально перестают относиться к категории «для личного пользования» и переходят в сферу электронной торговли.

Как пояснили в ведомстве, такие отправления будут подлежать обязательному таможенному декларированию посредством нового документа — декларации на товары электронной торговли.

При этом для покупателей процедура получения посылок останется прежней: оформлением займётся перевозчик. Однако изменятся правила расчёта платежей.

Если стоимость заказа превышает 200 евро, будет начисляться пошлина в размере 5%. При этом установлен минимальный порог — не менее 1 евро за каждый килограмм. К оплате подлежит наибольшая сумма — либо рассчитанная от стоимости товара, либо исходя из его веса. Кроме того, на такие отправления распространяется НДС в размере 16%.

Весовой лимит в 31 килограмм отменяется, что упрощает доставку более тяжёлых товаров.

