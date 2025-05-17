В Казахстане вновь активизировались обсуждения вокруг декретных выплат — на этот раз в центре внимания оказались пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Поводом стали недавние изменения в расчете пособий по беременности и родам, после которых многие начали задаваться вопросом: а как работают другие выплаты и что будет, если мама решит выйти на работу до окончания декретного периода?

Оказалось, что далеко не все знают: в стране уже с 2023 года действует норма, согласно которой, если родитель возобновляет трудовую деятельность, выплата по уходу за ребенком прекращается. Причем это касается всех форм занятости — даже частичной или с доходом ниже минимальной зарплаты.

Редакция inbusiness.kz направила официальный запрос в Государственный фонд социального страхования (ГФСС), чтобы выяснить, как и почему работает эта норма, сколько человек уже столкнулись с ее последствиями и можно ли ожидать смягчения условий.

Почему прекращают выплату

В Казахстане родителям ребенка до 1,5 года могут назначаться либо государственное пособие, либо социальная выплата по уходу — в зависимости от их статуса. Государственное пособие получают те, кто не участвует в системе обязательного социального страхования (например, не работает официально), и его размер варьируется от 22 648 до 34 994 тенге в месяц в зависимости от количества детей.

Социальная выплата, в свою очередь, предназначена для работающих официально родителей. Ее размер составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. Максимальная выплата ограничена суммой в районе 238 тыс. тенге. Обе формы поддержки — и государственное пособие, и социальная выплата — выплачиваются ежемесячно до достижения ребенком возраста 1,5 года, но только при условии, что родитель не выходит на работу в этот период.

Как пояснили в ГФСС, выплата по уходу за ребенком предоставляется при наступлении социального риска — то есть утраты дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Это закреплено в Социальном кодексе РК, вступившем в силу в апреле 2023 года, а также в соответствующих правилах, утвержденных министерством труда и социальной защиты населения.

Ключевое условие — отсутствие дохода на всем протяжении выплаты (18 месяцев). Как только родитель выходит на работу, независимо от того, полный это день или подработка, он перестает отвечать условиям назначения этой выплаты.

Кто и как обязан сообщать о выходе на работу

Государство возлагает ответственность за уведомление на самого получателя. Родитель должен в течение 10 рабочих дней после начала работы сообщить об этом в отделение корпорации «Правительство для граждан». Прекращение выплаты происходит с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

При этом автоматическое прекращение в случае возобновления работы не предусмотрено — система не отслеживает трудоустройство получателей в реальном времени. Но, если гражданин не сообщает о доходе, это уже является нарушением.

Что будет, если скрыть факт выхода на работу

Стоит отметить, что, если родитель не уведомит ГФСС о выходе на работу и продолжит получать пособие по уходу за ребенком, это будет расценено как нецелевое получение социальных выплат. В таком случае фонд имеет право потребовать возврат всей суммы, полученной незаконно.

Пример: если родитель устроился на работу, когда ребенку исполнился один год, и не сообщил об этом, продолжая получать выплату еще полгода, то всю сумму, полученную за этот период, он будет обязан вернуть государству.

Этот риск особенно актуален на фоне цифровизации — скрыть официальное трудоустройство практически невозможно, даже при работе по частичной занятости или ГПХ-договору. Выход на работу можно легко отследить — через систему электронных трудовых договоров, отчисления в ЕНПФ и другие цифровые инструменты.

Сколько человек уже потеряли выплаты

Согласно данным ГФСС, с января по апрель 2025 года по причине выхода на работу выплаты были прекращены пятерым родителям. Все они подали заявления добровольно. Статистику в разрезе регионов фонд не ведет, а оценить потенциальную экономию бюджета за счет этого ограничения невозможно — отсутствуют данные о том, сколько получателей планируют выйти на работу досрочно.

Фактически действующая норма не оставляет родителям маневра: если хотите сохранить выплату — не работайте. Даже работа на пару часов или фриланс с небольшим доходом официально лишает человека права на пособие.

В условиях, когда многие семьи сталкиваются с растущими расходами и инфляцией, необходимость выбирать между доходом и государственной поддержкой становится ощутимой проблемой. Особенно это касается матерей, которые хотели бы совмещать уход за ребенком с частичной занятостью или начать собственное дело, не теряя при этом помощи государства.

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