Декретницам отказывают в пособии из-за 42 500 тенге

Находящиеся в декретном отпуске женщины жалуются, что из-за получения 42 500 тенге, которые служили помощью во время режима ЧП в Казахстане, им отказывают в оформлении детского пособия до года. В АО «Государственный фонд социального страхования» рассказали, как связаны детское пособие и выплаты в размере 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Одно из обращений касательно проблем с получением пособия по уходу за ребенком из-за 42 500 тенге появилось в Facebook-группе «Алматы. Что? Где? Когда?».

«Мне отказано в выплате пособия по уходу за ребенком до года, потому что я один раз получила 42 500 тенге во время пандемии. Почему так? Некоторые по два раза получили, но им выплатили. Ведь один раз 42 500, это же единая помощь была. Просят вернуть, как быть?» — пишет декретница.

Причем это не единственная находящаяся в декретном отпуске казахстанка, которая пожаловалась на подобную проблему. Но ситуация у всех одинаковая — отказано в выплате пособия из-за 42 500.

Ситуацию разъяснили в АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС). Госорган напомнил, что выплата 42 500 тенге назначалась работникам субъектов малого и среднего бизнеса, которые находились в отпуске без сохранения заработной платы из-за ограничительных мероприятий, связанных с режимом ЧП.

«В форме заявления на выплату в период ЧП и карантина предусмотрена норма, что заявитель несет ответственность за предоставление ложных сведений о потере дохода в период ЧП и карантина. В период ЧП некоторые работники самостоятельно обращались за выплатой 42 500 тенге, хотя работали удаленно и получали доход от работодателя. При этом их работодатели об этом не знали. Соответственно, ответственность за предоставление ложных сведений о потере дохода несет заявитель, то есть работник», — напомнили в ГФСС.

Для назначения социальных выплат ГФСС имеет право проводить проверку. Для этого госоргану нужно определить средний доход женщины за последние 12 или 24 месяцев. На этом этапе и выясняется, как 42 500 повлияли на другие выплаты.

«В таких случаях выявляется, что в указанный период женщина получала доход и одновременно выплаты на период ЧП и карантина. В связи с этим для верного расчета пособия в связи с беременностью и родами и пособия в связи с уходом за ребенком до года необходимо осуществить добровольный возврат полученной выплаты 42 500 тенге из-за предоставления заявителем ложных сведений о нахождении в отпуске без сохранения заработной платы в период ЧП или карантина. За назначением этих пособий можно обратиться в течение 12 календарных месяцев с даты возникновения права. Таким образом, работающие женщины в любом случае получат выплаты после предоставления соответствующих документов», — заявили в ГФСС.

Казахстанский адвокат Олег Чернов считает, что эта проблема образовалась из-за неправильной информационной политики государства.

«Когда был режим ЧП, в новостях объявили, что женщины в декрете могут получить пособие в 42 500 тенге. Велась неправильная информационная работа. Также была новость, что ни один казахстанец не понесет ответственности за получение 42 500. То есть говорите, что ответственности не будет, а теперь ссылаетесь на предоставление ложной информации. Могут пострадать и те, кто ошибочно подал заявление. Мы же понимаем, что в то время было сложно, но теперь такие последствия», — сказал он.

Адвокат считает, что необходимо разграничить две категории женщин, находящихся в декрете: тех, кто действительно потерял доход во время карантина и режима ЧП, в связи с чем получал 42 500, и тех, кто официально работал, но при этом получал карантинные выплаты.

«Здесь важно понять, лишили пособий до года тех декретниц, которые действительно потеряли доход в связи с карантином и режимом ЧП, или тех, кто официально был трудоустроен, вышел в декрет и параллельно получил 42 500 тенге. К примеру, женщина ушла в декретный отпуск, какой-то период зарабатывала деньги, занимаясь мелким предпринимательством, а потом ввели режим ЧП и она лишилась этого дохода. Она получила 42 500 тенге, а теперь ее лишили пособия, в данном случае позиция ГФСС необоснованна. А если женщина не теряла дохода и при этом получила пособие — другое дело. Здесь важно разграничить две категории и рассматривать каждый случай индивидуально», — отметил Олег Чернов.

Напомним, в апреле 2020 года министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов объявил, что находящиеся в декрете могут подавать заявки на пособие в размере 42 500 тенге на время ЧП. Позже в Минтруда заявили, что все заявления на получение выплаты в 42 500 перепроверят на законность. Однако спустя пять дней последовало сообщение от ведомства, что ни один казахстанец не будет привлечен к ответственности за получение данных выплат.