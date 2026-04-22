Декретные под возврат: в Казахстане ужесточили контроль

В Казахстане обсуждают порядок назначения и прекращения выплат по уходу за ребёнком. Поводом стали заявления представителей Министерства труда и социальной защиты населения на апрельской пресс-конференции в СЦК, вызвавшие вопросы у граждан и журналистов, передает inbusiness.kz

Как работает механизм выплат

Социальная выплата по уходу за ребёнком до полутора лет регулируется Социальным кодексом и профильными правилами. Основной принцип — компенсация утраченного дохода. Пока родитель не работает, государство выплачивает пособие.

При возобновлении трудовой деятельности — независимо от формата (полная занятость, удалённая работа, совместительство или договор ГПХ) — основание для получения выплаты исчезает.

Обязанность уведомления

Получатель обязан в течение десяти рабочих дней сообщить о выходе на работу в госкорпорацию «Правительство для граждан». Выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за подачей заявления.

Что вызвало путаницу

Во время брифинга вице-министр труда Бахтияр Жазыкпаев отметил, что получатели имеют право на пособие, а представитель ведомства Данара Кайрула добавила, что выплаты не прекращаются автоматически при выходе на работу.

Эти формулировки вызвали разночтения, после чего в министерство был направлен официальный запрос.

Позиция министерства

В ведомстве пояснили, что противоречий нет. Речь идёт об одном механизме: выплаты не прекращаются автоматически системой — ответственность за уведомление лежит на получателе.

Если гражданин не сообщает о выходе на работу, это может расцениваться как незаконное получение средств.

Уже есть случаи возврата денег

В министерстве сообщили, что в ходе проверок выявлены факты одновременного получения пособий и дохода. В одном из случаев излишне выплаченные средства были возвращены по представлению прокуратуры.

По данным Государственного фонда социального страхования, за первые четыре месяца 2025 года выплаты по причине выхода на работу прекратили лишь у пяти получателей. В ведомстве не исключают, что проблема может быть связана с недостаточной информированностью граждан.

Смягчения условий не будет

Пересматривать действующие правила не планируется. Возможность сохранения выплат при частичной занятости в настоящее время не рассматривается.

Таким образом, система по-прежнему жёстко привязана к факту потери дохода, а контроль за соблюдением условий фактически возложен на самих получателей.