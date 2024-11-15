Погода резко меняется: от +7 до +32 и сильные грозы

С 23 по 25 апреля в Казахстане ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, на территорию страны влияет циклон, смещающийся с районов Москвы, а также связанные с ним атмосферные фронты.

По всей республике прогнозируются дожди с грозами, местами сильные осадки. В отдельных регионах возможны град и шквалы. Также ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы — туманы.

Температурный фон будет неравномерным.

На западе страны днём ожидается понижение температуры до +7…+18 градусов, на северо-западе — до +10…+20.

В то же время на остальной территории Казахстана прогнозируется постепенное потепление:

на севере — до +18…+27 градусов,

в центральных регионах — до +22…+30,

на востоке — до +20…+28, в горных районах +10…+15,

на юге — до +27…+32, в горах около +22,

на юго-востоке — до +20…+30, в горных районах +10…+15.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными в период неблагоприятных явлений.

