Декретные выплаты в 2023 году. Что изменится?

С 1 января 2023 года продолжительность пособий и выплат по уходу за ребенком продлевается с года до 1,5 года.

Редакция Tengrinews.kz предлагает узнать о том, кого именно коснется нововведение, а также рассчитать декретные выплаты для работающих и неработающих женщин в новом году.

В декретный отпуск в Казахстане женщины уходят с 30-й недели беременности. Будущие мамы, проживающие на территориях, подвергшихся воздействию ядерных испытаний, — с 27-й недели. Подробнее о расчетах всех выплат, связанных с декретным отпуском, мы писали ранее.

Как будут рассчитываться в 2023 году социальные выплаты по беременности и родам для работающих женщин?

В соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании» право на социальные выплаты при потери дохода в связи с беременностью и родами имеет только участник системы обязательного социального страхования, то есть лицо, за которое уплачиваются социальные отчисления в фонд. То есть если у женщины перед выходом в декретный отпуск не было соцотчислений, то ей не полагается единовременная социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами.

В ГФСС отметили, что среднемесячный размер дохода определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двенадцать календарных месяцев (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на двенадцать. Другими словами, если в фонд поступили взносы за 7 календарных месяцев, а не 12, общую сумму доходов все равно будут делить на 12.

Пример:

Если у женщины ежемесячный доход, с которого уплачивались социальные

отчисления в Фонд составляет 300 000 тенге.

300 000 доход x 7 месяцев / 12 = 175 000 — это и есть средний доход за последний год перед выходом в отпуск по беременности и родам. Но если бы отчисления в фонд были за полные 12 месяцев, тогда средний доход был бы равен 300 000 тенге. Соответственно, и сумма дородовых выплат была бы больше.

Сам размер социальной выплаты определяется путем умножения среднемесячного размера дохода на соответствующий коэффициент количества дней нетрудоспособности, который определяется путем деления количества дней, на которые выдан больничный лист. Отметим, что больничный лист в связи с родами выдается на 126 дней (70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов), при осложненных родах или многоплодной беременности – на 140 дней.

К примеру, средний доход (с которого уплачены социальные отчисления в Фонд) за последние двенадцать месяцев был равен 250 тысячам тенге. Больничный лист выдан на 126 дней, значит, 126 / 30 = 4,2.

Доход (250 000) x коэффициент (4,2) = 1 050 000 тенге.

1 050 000 — 10 процентов в ЕНПФ (105 000) = 945 тысяч тенге.

В 2023 году максимальный порог единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами составит 1 852 200 тенге. Рассчитывается он исходя из суммы в пределах 7-кратной минимальной заработной платы за последний год. В 2023 году МЗП составит 70 000 тенге. Но нужно помнить, что сумма будет рассчитываться исходя из даты выхода в декретный отпуск.

Расчет: 70 000 x 7 = 490 000.

490 000 x 4,2 — 10 процентов пенсионных = 1 852 200 тенге.

Напомним, декретные выплаты рассчитываются от среднемесячного дохода будущей мамы, с которого уплачивались соцотчисления. При этом обозначена предельная сумма дохода — 7 МЗП. Разница свыше этого порога не оплачивается фондом, но может быть оплачена работодателем, если это предусмотрено условиями трудового или коллективного договора, актом работодателя.

Кто будет получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет?

Согласно ответу Государственного фонда социального страхования на запрос редакции, данная норма коснется всех новых получателей начиная с 2023 года. То есть если будущая мама выходит в декретный отпуск с нового года, она будет получать пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Нововведение коснется и действующих получателей ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по состоянию на 1 января 2023 года. То есть это те получатели, которые осуществляют уход за детьми, рожденными в 2022 году. Как уточнили в ГФСС, продление производится в автоматизированном режиме и родителям нет необходимости предоставлять дополнительные документы.

Неработающим женщинам будет назначаться ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет за счет средств республиканского бюджета, работающим — за счет средств Государственного фонда социального страхования.

Как будут рассчитываться соцвыплаты по уходу за ребенком до

полутора лет для работающих и неработающих женщин?

Для неработающих женщин размер ежемесячного государственного

пособия по уходу за ребенком за счет средств республиканского бюджета

является фиксированным и зависит от очередности рожденного ребенка.

В 2023 году размеры государственного пособия составят (МРП — 3450 тенге):

на первого ребенка 5,76 МРП, или 19 872 тенге;

на 2-го ребенка 6,81 МРП, или 23 495 тенге;

на 3-го ребенка 7,85 МРП, или 27 083 тенге;

на 4-го и более ребенка 8,90 МРП, или 30 705 тенге.

Для работающих женщин – участниц системы обязательного социального страхования размер социальной выплаты по уходу за ребенком составляет 40 процентов от среднемесячного дохода за последние 2 года.

Если у женщины средний доход составляет 250 тысяч тенге, с которых уплачивались социальные отчисления, то ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 100 тысяч тенге. Из этой суммы 10 процентов удерживаются в ЕНПФ, и на счет мамы будет ежемесячно перечисляться 90 000 тенге.

Пример расчета:

250 000 (доход) x 0,4 (коэффициент нетрудоспособности) — 10 процентов ЕНПФ = 90 000 тенге.

В 2023 году социальная выплата по уходу за ребенком может быть не более 196 000 тенге. Это 40 процентов от максимального порога ежемесячного дохода в 490 000 тенге:

7 x 70 000 = 490 000.

Минимальный размер социальной выплаты для работающей женщины в 2023 году должен быть не менее 22 080 тенге, с учетом перечисления ОПВ, максимальный размер — 196 000 тенге.

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