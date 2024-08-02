Делать ксерокопии удостоверения личности запретили в Казахстане

Председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане запрещено делать ксерокопию удостоверения личности, передает BaigeNews.kz.

«Мы все, наверное, с этим сталкиваемся, что если приходим в гостиницу, то обязательно раньше требовали документ, удостоверяющую личность. При этом пытались его каждый раз отсканировать, и бумажную копию хранить у себя», — сказал Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

По его словам, такое же происходило ранее и в банках второго уровня, и в других организациях.

«На сегодняшний день собирать бумажные копии документов удостоверяющую личность граждан страны запрещено законодательством. За это есть штрафные санкции», — резюмировал спикер

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