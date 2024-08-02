USD 474.71
EUR 511.74
RUB 5.54
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Делать ксерокопии удостоверения личности запретили в Казахстане

Делать ксерокопии удостоверения личности запретили в Казахстане

Фотография для новости Делать ксерокопии удостоверения личности запретили в Казахстане

Фото alau.kz

Председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане запрещено делать ксерокопию удостоверения личности, передает BaigeNews.kz.

«Мы все, наверное, с этим сталкиваемся, что если приходим в гостиницу, то обязательно раньше требовали документ, удостоверяющую личность. При этом пытались его каждый раз отсканировать, и бумажную копию хранить у себя», — сказал Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

По его словам, такое же происходило ранее и в банках второго уровня, и в других организациях.

«На сегодняшний день собирать бумажные копии документов удостоверяющую личность граждан страны запрещено законодательством. За это есть штрафные санкции», — резюмировал  спикер

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Египет: древние тайны и современный рай для туриста

Следующая новость

Природное или техногенное землетрясение произошло в Костанайской области? Ответ ДЧС